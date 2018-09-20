В Ессентуках вернут обратно в больницу сбежавшего пациента с заразной формой туберкулеза

На Ставрополье суд постановил госпитализировать местного жителя, который уклоняется от лечения туберкулеза

По данным краевой прокуратуры, 53-летний житель Ессентуков болел заразной формой туберкулеза. Он лечился в филиале Пятигорского межрайонного противотуберкулезного диспансера. В июне мужчина самовольно покинул больницу. Медики не смогли самостоятельно вернуть пациента.