В Ессентуках вернут обратно в больницу сбежавшего пациента с заразной формой туберкулеза
Ставропольский край Ксения Мареич
На Ставрополье суд постановил госпитализировать местного жителя, который уклоняется от лечения туберкулеза
По данным краевой прокуратуры, 53-летний житель Ессентуков болел заразной формой туберкулеза. Он лечился в филиале Пятигорского межрайонного противотуберкулезного диспансера. В июне мужчина самовольно покинул больницу. Медики не смогли самостоятельно вернуть пациента.
Мужчину госпитализируют судебные приставы, сообщает 20 сентября пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
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