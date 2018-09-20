На Дону мужчина насмерть забил знакомую кирпичом по голове

В Каменском районе Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве женщины 19 сентября

По версии следствия, из-за конфликта 31-летний мужчина нанес своей 27-летней знакомой множество ударов частью кирпича по голове, отчего она скончалась. Тело девушки нашли в хуторе Красновка, недалеко от железнодорожных путей.

Против ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (Убийство). Проводятся следственные действия, обстоятельства уточняются, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.