На Дону мужчина насмерть забил знакомую кирпичом по голове

Ростовская область

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В Каменском районе Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве женщины 19 сентября

По версии следствия, из-за конфликта 31-летний мужчина нанес своей 27-летней знакомой множество ударов частью кирпича по голове, отчего она скончалась.  Тело девушки нашли в хуторе Красновка, недалеко от железнодорожных путей.

Против ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (Убийство). Проводятся следственные действия, обстоятельства уточняются, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Следственный комитет Убийство
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