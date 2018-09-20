В Ростове трое неизвестных напали на инкассаторов. Пострадал один человек

Ростовская область

Распечатать

В Ростове-на-Дону 19 сентября начали проверку по факту нападения на инкассаторов

ЧП случилось в 22:19 в переулке Певчем. Трое вооруженных людей напали на инкассаторов, когда те выходили из супермаркета с выручкой. Затем злоумышленники скрылись на черном автомобиле Honda Accord.

В результате пострадал один человек. Личности скрывшихся пока не установлены. Устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает Donday со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

Полиция Разбойное нападение Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове за 23,7 млн рублей отремонтируют Театральную площадь
Главой Кущевского района избран Илья Гузев
«Краснодар» стартовал с победы над «Акхисаром» в Лиге Европы
Бывший и.о. главы поселка Ахтырского попал под следствие за оплату несостоявшегося ремонта котельной
ВАДА восстановило права РУСАДА
Группа «Ленинград» с Ильей Найшуллером выпустили клип на песню «Цой»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале