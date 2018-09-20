В Ростове трое неизвестных напали на инкассаторов. Пострадал один человек

В Ростове-на-Дону 19 сентября начали проверку по факту нападения на инкассаторов

ЧП случилось в 22:19 в переулке Певчем. Трое вооруженных людей напали на инкассаторов, когда те выходили из супермаркета с выручкой. Затем злоумышленники скрылись на черном автомобиле Honda Accord.

В результате пострадал один человек. Личности скрывшихся пока не установлены. Устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает Donday со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.