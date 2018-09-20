В Невинномысске подросток погиб, надышавшись газом
Ставропольский край Валерия Дульская
В Невинномысске 16 сентября на лавочке нашли тело подростка
Следствие установило, что два мальчика купили в магазине баллончик с газом для портативных газовых приборов. Затем они отправились во двор многоэтажного дома, где начали вдыхать газ. В результате 14‑летний подросток потерял сознание. Женщина увидела происходящее из окна своей квартиры и вызвала скорую помощь. Спасти мальчика не удалось.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила из-за отравления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
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