Среди погибших на сбитом Ил-20 в Средиземном море был 33-летний житель Ейска

Краснодарский край, В мире

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СМИ 19 сентября опубликовали список военнослужащих, которые погибли в авиакатастрофе Ил-20 в Средиземном море

В списке 15 человек, передает «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.

Среди погибших был 33-летний житель Ейска Сергей Гаврютин. У него остались жена и трое детей.

В Ейск Гаврютин вместе с родителями приехал в 1999 году. Его отец был военным летчиком. Родители живут в этом городе до сих пор, пишет «Комсомольская правда».

Как сообщали Юга.ру, командование российской базы в сирийской провинции Хмеймим вечером 17 сентября потеряло связь с самолетом Ил-20 Воздушно-космических сил. Позже Минобороны заявило, что воздушное судно было сбито системой ПВО Сирии С-200, и что его подставили под удар израильские самолеты. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы.

Президент РФ Владимир Путин назвал трагедию цепью случайных обстоятельств и призвал не сравнивать ее с уничтожением российского Су-24 Турцией в ноябре 2015 года.

Авиакатастрофы Сирия
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