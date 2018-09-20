Среди погибших на сбитом Ил-20 в Средиземном море был 33-летний житель Ейска

СМИ 19 сентября опубликовали список военнослужащих, которые погибли в авиакатастрофе Ил-20 в Средиземном море

В Ейск Гаврютин вместе с родителями приехал в 1999 году. Его отец был военным летчиком. Родители живут в этом городе до сих пор, пишет «Комсомольская правда» .

Среди погибших был 33-летний житель Ейска Сергей Гаврютин. У него остались жена и трое детей.

В списке 15 человек, передает «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.

Как сообщали Юга.ру, командование российской базы в сирийской провинции Хмеймим вечером 17 сентября потеряло связь с самолетом Ил-20 Воздушно-космических сил. Позже Минобороны заявило, что воздушное судно было сбито системой ПВО Сирии С-200, и что его подставили под удар израильские самолеты. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы.

Президент РФ Владимир Путин назвал трагедию цепью случайных обстоятельств и призвал не сравнивать ее с уничтожением российского Су-24 Турцией в ноябре 2015 года.