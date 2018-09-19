«Росконтроль» обнаружил в российских супермаркетах зараженный картофель

Союз потребителей «Росконтроль» провел исследование картофеля в крупных супермаркетах России

Специалисты Россельхознадзора провели исследование летом. В проверке участвовали образцы картофеля из пяти российских супермаркетов — в том числе «Ашан» и «Магнит».

Большинство образцов из всех магазинов оказались здоровыми клубнями, с типичной для сорта окраской. Внутри основной массы овощей не было дефектов и болезней. Однако «Росконтроль» внес в черный список картофель из двух сетей, остальные образцы направил в список товаров с замечаниями, пишут 19 сентября «Известия».

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В образцах всех сетей, кроме «Магнита», эксперты обнаружили повышенное содержание тяжелого металла кадмия. Это вещество может попасть в организм человека с едой и накапливается в печени и почках, вызывая тяжелые дисфункции. Помимо кадмия, в образцах картофеля, взятых в пяти исследуемых магазинах, специалисты выявили грибок парша. Он не опасен для людей, но вызывает порчу продуктов питания.

В картофеле из трех сетей специалисты нашли нездоровые, проросшие клубни. В образцах из «Ашана» обнаружили отдельные клубни с черной сердцевиной и гнилостным запахом. В некоторых овощах выявили сухую гниль.

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