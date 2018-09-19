В Пятигорске суд обязал мэрию пересмотреть уведомление о проведении ЛГБТ-митинга

Пятигорский городской суд обязал местную мэрию повторно рассмотреть уведомление активистов о проведении митинга о соблюдении прав представителей ЛГБТ-сообщества

В суде сообщили, что в начале сентября в мэрию Пятигорска подали уведомление о проведении 18 сентября митинга, рассчитанного на 59 участников. Цель мероприятия была заявлена как «защита конституционных прав представителей ЛГБТ-сообщества».

Мэрия предложила активистам исправить несоответствия в уведомлении — один из организаторов не был зарегистрирован по указанному в документе адресу. Активисты не согласились с этим и подали в суд иск о признании требования исправлять указание места жительства незаконным. Также они просили обязать мэрию разрешить митинг.

Суд согласился с организаторами в том, что они не должны переделывать уведомление, но не обязал мэрию к проведению митинга. Администрация рассмотрит уведомление во второй раз в течение трех дней с момента судебного решения, сообщает «Интерфакс».