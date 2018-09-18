Под Воронежем столкнулись автобусы, направлявшиеся в КЧР и на Ставрополье. Есть погибшие

Вечером 18 сентября на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области произошло ДТП с участием двух междугородних пассажирских автобусов

Автобусы Volvo с госномерами Ставропольского края и Neoplan с госномерами Карачаево-Черкесии столкнулись в попутном направлении на 525-м километре федеральной трассы около 20:30. То, что автобусы направлялись в указанные регионы, агентству ТАСС подтвердили в ГУ МВД по Воронежской области.

По сведениям Госавтоинспекции России, один из автобусов остановился из-за неисправности, и в него врезался другой.

По последним данным регионального МЧС, в результате столкновения погибли пять человек, еще 20 получили травмы. Всего в двух автобусах было 24 человека.

Пострадавшие доставлены в ОКБ №1, БСМП №10, БСМП №1 Воронежа. Тех, кто не нуждается в госпитализации, разместили в гостинице.

Для родственников и близких пострадавших организована горячая линия: 8(473)269-81-69.