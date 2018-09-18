СКР возбудил дело о крушении Ил-20 Минобороны над Средиземным морем

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту катастрофы самолета Минобороны РФ Ил-20 над Средиземным морем

«Главным военно-следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем», — говорится в сообщении ведомства. По какой статье заведено дело, не уточняется.

Сейчас на месте происшествия совместно с представителями Минобороны РФ работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, добавили в СК РФ.

Как сообщали Юга.ру, командование российской базы в сирийской провинции Хмеймим вечером 17 сентября потеряло связь с самолетом Ил-20 Воздушно-космических сил. На борту самолета находились 14 военнослужащих. Позже Минобороны заявило, что воздушное судно было сбито системой ПВО Сирии С-200, и что его подставили под удар израильские самолеты.

В Минобороны РФ заявили, что расценивают действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватный ответ. Армия Израиля в свою очередь возложила вину за произошедшее на Сирию.

Президент РФ Владимир Путин назвал трагедию цепью случайных обстоятельств и призвал не сравнивать ее с уничтожением российского Су-24 Турцией в ноябре 2015 года, передает «Интерфакс».

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