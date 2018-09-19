Проекты из Краснодара и Ростова попали в полуфинал всероссийского конкурса социальных предпринимателей

Оператор мобильной связи Tele2 подвел предварительные итоги IV Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, который организовал фонд «Навстречу переменам»

В полуфинал конкурса вышли 50 проектов из 32 субъектов РФ. Два из них — из Ростова и Краснодара. С 15 апреля по 15 июня на конкурс подали заявки около 300 социальных предпринимателей со всей России. Из них волонтеры Tele2 отобрали 126 проектов. Затем лучшие работы конкурсантов определяли сотрудники фонда и экспертный совет. В него вошли представители бизнеса, некоммерческих организаций и специалисты в области социального предпринимательства, сообщили в пресс-службе компании Tele2.

Отмечается, что большинство проектов представили жители Сибирского федерального округа. На втором месте по количеству участников оказался Уральский федеральный округ. Третье место разделили между собой Северо-Западный федеральный округ и Москва с Московской областью.

В полуфинал вышла Елена Гаипова из Краснодара. Она представляет проект инклюзивной театральной студии для детей и молодежи с инвалидностью. Студия служит как средство реабилитации и социальной адаптации. Сейчас в ней занимаются 34 человека, 29 из них имеют такие диагнозы, как аутизм, ДЦП, синдром Дауна, инвалидность по зрению. Проект действует с августа 2016 года.

Еще одной полуфиналисткой стала ростовчанка Ирина Козиченко. Она представляет центр поддержки семейного обучения «Свирель», который консультирует семьи, выбравшие для своих детей домашнее обучение. Козиченко планирует создать на базе центра научно-исследовательский коворкинг для детей и подростков.

Основные направления проектов, которые вошли в полуфинал, касаются поддержки детей с особенностями развития и создания для них дополнительных возможностей. Часть проектов представили в формате мобильных приложений для детей и их родителей. Ряд социальных предпринимателей предложили идеи, которые посвящены работе с подростками и профориентации выпускников школ. Несколько проектов — о спортивном развитии и здоровом питании детей.

Полуфиналистов пригласили на семинары, которые пройдут в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Во время обучения участники получат информацию о подготовке к следующему этапу конкурса. Также им расскажут о социальном проектировании, бизнес-моделировании, управлении проектами и финансов.

После обучения полуфиналисты представят проекты на очных интервью с представителями фонда «Навстречу переменам» и партнерами конкурса. Для финала отберут десять проектов. Их авторы 22 ноября приедут в Москву, где взрослое и детское жюри определит пять победителей. Они получат от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей.

Для каждого победителя разработают индивидуальную программу поддержки и профессионального развития. Финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов. Поддержку окажут в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

Конкурс социальных предпринимателей должен помочь бизнесменам, которые разрабатывают способы решения проблем в сфере детства в своем регионе. Проект проходит при поддержке компании Tele2, газеты Metro и группы компаний Viasat. Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года.