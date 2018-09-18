В Махачкале мужчина ворвался в квартиру к женщине, убил ее и ограбил

В Махачкале будут судить мужчину за убийство и разбойное нападение

Следствие установило, что 16 января 38-летний мужчина около 8:00 пришел на лестничную площадку к квартире местной жительницы. Там он надел перчатки, маску и стал ждать, когда женщина выйдет. Примерно в 9:00 мужчина увидел, как открывается входная дверь, ворвался в квартиру и несколько раз ударил женщину ножом по лицу и шее. Потерпевшая скончалась на месте.

Убедившись, что женщина мертва, мужчина снял с нее золотые колье и браслет общей стоимостью 196 тыс. рублей и похитил из сумки еще 600 рублей. После этого он забрал серебряные столовые приборы стоимостью около 65 тысяч рублей и скрылся.

Мужчина продал похищенные драгоценные изделия и украшения за 77 тыс. рублей.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан.