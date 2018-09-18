В Адыгее в честь Дня республики проведут велопробег

В преддверии Дня Республики Адыгея, который отмечают 5 октября, в Майкопе организуют массовый велопробег

Мероприятие состоится 29 сентября и пройдет по центральным улицам республиканской столицы. Велосипедисты стартуют в 11:00 от Дома правительства Адыгеи. Маршрут проляжет по улице Пионерской до микрорайона Черемушки и обратно. Участники акции сделают пять кругов и в общей сложности проедут 40 км.

Участниками заезда могут стать все желающие. Планируется, что в «Веломарафоне-2018» примут участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, представители органов власти и предприятий региона, сообщили в пресс-службе главы республики.