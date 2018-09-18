В Адыгее детей бесплатно обеспечат ортопедической обувью

Адыгея

Распечатать

Правительство Адыгеи решило обеспечить ортопедическими изделиями всех детей республики, у которых есть медицинские показания к их применению

Дети смогут бесплатно получить специальную обувь, корсеты или другие протезно-ортопедические предметы. На эти цели в республиканском бюджете в 2018 году предусмотрено 1 млн 270 тыс. рублей. Будут обеспечены все поступившие заявки, сообщил министр труда и социального развития Адыгеи Джанбеч Мирза.

Корсеты, реклинаторы и туторы получат 25 детей, ортопедической обувью будет обеспечен 241 ребенок, из них 191 человек уже получил обувь. Все изделия изготавливаются индивидуально на Майкопском протезно-ортопедическом предприятии.

В министерстве труда и социальной защиты населения Адыгеи подчеркнули, что бесплатно получить ортопедическую обувь могут все дети республики. Для этого необходимо получить заключения врача, а также направление из органов соцзащиты.

«Это региональная мера поддержки, она оказывается на основе регионального закона № 278 для профилактики ортопедических заболеваний у детей и выполнения поручений главы Адыгеи Мурата Кумпилова по развитию здоровьесберегающих технологий в республике. Дети-инвалиды получают необходимую поддержку из федерального бюджета. В этом случае речь идет о помощи детям, которые не включены в данную категорию, поскольку своевременно предоставляемые ортопедические изделия помогают детям в дальнейшем избежать ухудшения состояния здоровья и предотвратить наступления инвалидности», — рассказали в министерстве труда и социальной защиты населения Адыгеи.

Дети Здравоохранение
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

СКР возбудил дело о крушении Ил-20 Минобороны над Средиземным морем
Координатора штаба Навального в Краснодаре арестовали за организацию митинга против пенсионной реформы
До 30% торгов в Дагестане проводились при картельном сговоре — ФАС
Новым премьер-министром Абхазии назначен бывший спикер парламента Бганба
Путин передал Чечне нефтяную компанию «Чеченнефтехимпром». Кадыров просил об этом несколько лет
Первышов: Четверть населения Краснодара заняты в малом и среднем бизнесе

Лента новостей

Статьи

Программа Дня города в Краснодаре и другие события 21-23 сентября

Статьи

Мисселинг и другие подводные камни высокодоходных инвестиций

Особенности финансовых инструментов, о которых не расскажет менеджер

Статьи

«Об этом следует говорить, а не прятать голову в песок как страус»

Интервью с автором книги о «казаке‑нацисте» Науменко

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале