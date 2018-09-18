В Адыгее детей бесплатно обеспечат ортопедической обувью

Правительство Адыгеи решило обеспечить ортопедическими изделиями всех детей республики, у которых есть медицинские показания к их применению

Дети смогут бесплатно получить специальную обувь, корсеты или другие протезно-ортопедические предметы. На эти цели в республиканском бюджете в 2018 году предусмотрено 1 млн 270 тыс. рублей. Будут обеспечены все поступившие заявки, сообщил министр труда и социального развития Адыгеи Джанбеч Мирза.

Корсеты, реклинаторы и туторы получат 25 детей, ортопедической обувью будет обеспечен 241 ребенок, из них 191 человек уже получил обувь. Все изделия изготавливаются индивидуально на Майкопском протезно-ортопедическом предприятии.

В министерстве труда и социальной защиты населения Адыгеи подчеркнули, что бесплатно получить ортопедическую обувь могут все дети республики. Для этого необходимо получить заключения врача, а также направление из органов соцзащиты.

«Это региональная мера поддержки, она оказывается на основе регионального закона № 278 для профилактики ортопедических заболеваний у детей и выполнения поручений главы Адыгеи Мурата Кумпилова по развитию здоровьесберегающих технологий в республике. Дети-инвалиды получают необходимую поддержку из федерального бюджета. В этом случае речь идет о помощи детям, которые не включены в данную категорию, поскольку своевременно предоставляемые ортопедические изделия помогают детям в дальнейшем избежать ухудшения состояния здоровья и предотвратить наступления инвалидности», — рассказали в министерстве труда и социальной защиты населения Адыгеи.