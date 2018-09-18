Минобороны РФ обвинило Израиль в авиакатастрофе Ил-20 над Средиземным морем

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В Министерстве обороны России полагают, что самолет Ил-20 сбила ракета С-200 ПВО Сирии, но под удар его подставила авиация Израиля

Об этом 18 сентября рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он уточнил, что 17 сентября около 22:00 четыре израильских самолета F-16 нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе Латакии. По его словам, операцию осуществляли на малой высоте со стороны Средиземного моря.

«Израильские летчики прикрывались российским самолетом и подставили его под удар средств ПВО Сирии. В результате Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200», — пояснил Конашенков.

По мнению представителя Минобороны, израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. 

«О планируемой операции Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии. По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара. Это не позволило вывести российский самолет в безопасную зону», — отметил Конашенков.

Он добавил, что Россия оставляет за собой право на адекватные ответные действия в отношении Израиля.

Поисково-спасательная операция в районе падения Ил-20 продолжается, сообщает «Интерфакс».

Как писали Юга.ру, в сирийской провинции Хмеймим вечером 17 сентября командование российской военной базы потеряло связь с самолетом Ил-20 Воздушно-космических сил. На борту самолета находились 14 военнослужащих.

Авиакатастрофы Авиация Министерство обороны России Сирия
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