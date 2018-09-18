Над Средиземным морем у берегов Сирии исчез российский Ил-20 с 14 военными

В сирийской провинции Хмеймим вечером 17 сентября командование российской военной базы потеряло связь с самолетом Ил-20 Воздушно-космических сил

На борту самолета было 14 военнослужащих, их судьба неизвестна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Российский самолет пропал с радаров во время налета четырех израильских истребителей F-16 на провинцию Латакия. Связь прервалась, когда Ил-20 летел над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии.

В военном ведомстве отметили, что перед исчезновением самолета российские радиолокаторы зафиксировали запуск ракет с фрегата военно-морских сил Франции «Овернь», который оказался в том районе.

Израильская сторона отказалась от комментариев по поводу заявления Минобороны РФ о налете Военно-воздушных сил Израиля на Сирию, во время которого пропал российский Ил-20.

«Мы не комментируем сообщения из-за рубежа», — сказали корреспонденту РИА «Новости» в пресс-службе Израильского военного ведомства после консультации с руководством.

Российская авиабаза организовала поисково-спасательную операцию.