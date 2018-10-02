«Роснефть» запустила продажи топлива «Евро 6» на Кубани

На автозаправочной станции компании «Роснефть» в Краснодарском крае поступило в продажу топливо «Евро 6»

Стартовый налив в резервуары хранения бензина нового уровня «Евро 6» произошел в сентябре на автозаправочной станции «Роснефти» в районе Олимпийского парка Сочи.

«Экологическое топливо особенно актуально для региона, потому что Кубань — это всероссийская здравница, и очень важно сохранять и улучшать ее экологию», — отметил генеральный директор ПАО «НК «Роснефть» — Кубаньнефтепродукт» Евгений Сорокин на торжественном старте продажи «Евро 6».

В Сочи работает восемь заправок «Роснефти», которые были построены по экологическим требованиям. Заправочные комплексы оборудованы терминалами оплаты для самообслуживания, солнечными батареями, дизельными электростанциями, постом подкачки шин и бесплатной зарядкой электрокаров. На заправочных колонках установлена система, которая уменьшает выбросы паров в атмосферу.

Перед тем, как попасть в бак автомобиля, топливо проходит проверку несколько раз. Сначала бензин тестируют в химической лаборатории, в которой проводят испытания всех нефтепродуктов, поступающих на адлерскую нефтебазу. Повторные испытания проходят при паспортизации топлива и его погрузке в автоцистерны. Кроме того, бензин регулярно проверяют на всех АЗС «Роснефти».

Начальник химической лаборатории адлерской нефтебазы ПАО «НК Роснефть» — «Кубаньнефтепродукт» Наталья Жанова рассказала, какие параметры отличают «Евро 6» от его предшественников. В бензинах нового уровня меньше серы, бензола, олефиновых и ароматических углеводородов, а также снижена концентрация смол и выше стабильность топлива при хранении. Эти параметры предотвращают износ двигателя, увеличивают срок работы системы нейтрализации отработавших газов и снижают токсичность выхлопа. Кроме того, топливо дольше хранится и не теряет своих свойств.

Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти провел моторно-стендовые исследования «Евро 6» и дал свое заключение, согласно которому новый бензин значительно превосходит по экологическим показателям и эксплуатационным свойствам все выпускаемое сейчас в России топливо класса «Евро 5».

В стратегии развития компании «Роснефть» до 2022 года ключевым направлением является обеспечение технологического лидерства во всех аспектах ее деятельности, рассказали в пресс-службе компании.