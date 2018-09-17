В Ростове приезжего обвинили в серии изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек

В Ростове-на-Дону будут судить молодого человека, обвиняемого в изнасилованиях и покушениях на изнасилования

По версии следствия, в мае 25-летний житель Амурской области находился возле остановки «Лестница» по улице Штахановского. Там молодой человек напал на 16-летнюю девушку, зажал ей рот рукой и силой оттащил в безлюдное место, где изнасиловал. В июне на улице Вавилова он совершил такое же преступление в отношении 17-летней девушки.

Мужчину задержали в июне. Следователи установили его причастность к совершению еще одного изнасилования и двух покушений на изнасилование, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Молодого человека заключили под стражу. Его обвиняют по ч. 1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование), ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетних), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование несовершеннолетней). Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.