В ростовской школе ученик распылил перцовый баллончик, пострадали восемь человек

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 17 сентября ребенок распылил в школе газ из перцового баллончика

По предварительным данным, один из учащихся школы из хулиганских побуждений распылил перцовый баллончик. Пострадали семеро школьников и один сотрудник. Шестеро пострадавших отказались от медицинской помощи. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает детали произошедшего, сообщает «Интерфакс-Юг»

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