В ростовской школе ученик распылил перцовый баллончик, пострадали восемь человек

В Ростове-на-Дону 17 сентября ребенок распылил в школе газ из перцового баллончика

По предварительным данным, один из учащихся школы из хулиганских побуждений распылил перцовый баллончик. Пострадали семеро школьников и один сотрудник. Шестеро пострадавших отказались от медицинской помощи.