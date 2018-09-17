В ростовской школе ученик распылил перцовый баллончик, пострадали восемь человек
Ростовская область Ксения Мареич
В Ростове-на-Дону 17 сентября ребенок распылил в школе газ из перцового баллончика
По предварительным данным, один из учащихся школы из хулиганских побуждений распылил перцовый баллончик. Пострадали семеро школьников и один сотрудник. Шестеро пострадавших отказались от медицинской помощи.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает детали произошедшего, сообщает «Интерфакс-Юг».
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