На Ставрополье следователи выясняют обстоятельства смерти младенца от травмы головы
В станице Каменнобродской Ставропольского края 3 сентября умер двухмесячный мальчик
По предварительным данным, мальчик погиб дома от закрытой черепно-мозговой травмы. Его мать вызвала скорую помощь, которая констатировала смерть, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Следователи устанавливают обстоятельства получения ребенком травмы головы. Проводится проверка.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в Лермонтове Ставропольского края женщину приговорили к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности четырехмесячному мальчику. Она не удержала младенца и уронила его на пол.
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