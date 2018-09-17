На Ставрополье следователи выясняют обстоятельства смерти младенца от травмы головы

Ставропольский край

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В станице Каменнобродской Ставропольского края 3 сентября умер двухмесячный мальчик

По предварительным данным, мальчик погиб дома от закрытой черепно-мозговой травмы. Его мать вызвала скорую помощь, которая констатировала смерть, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Следователи устанавливают обстоятельства получения ребенком травмы головы. Проводится проверка.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в Лермонтове Ставропольского края женщину приговорили к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности четырехмесячному мальчику. Она не удержала младенца и уронила его на пол. 

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