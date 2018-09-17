Ростовчанин взял в аренду велосипед и сдал его в ломбард

В Кировском районе Ростова-на-Дону парень взял в аренду велосипед и сдал его в ломбард

В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что у нее в прокат взяли велосипед и не вернули. По словам женщины, молодой человек оставил паспортные данные и номер телефона и пообещал вернуть велобайк к 00:00. После этого ростовчанин уехал и перестал выходить на связь.

По подозрению в краже полицейские задержали 29-летнего местного жителя. Он рассказал, что украденный велосипед сдал в ломбард.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Мошенничество). Велосипед вернули владелице, сообщает 16 сентября пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.