При восхождении на Эльбрус сорвался турист

В Кабардино-Балкарии 17 сентября с горы Эльбрус сорвался турист

Это произошло в 8:50. Спасателям сообщили, что на высоте 5,1 тыс. метров с южного склона Эльбруса сорвался участник восхождения. Он входил в зарегистрированную группу, состоящую из 17 человек.

На место происшествия выехали пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда на двух машинах.

Информация о происшествии уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Кабапрдино-Балкария.