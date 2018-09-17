При восхождении на Эльбрус сорвался турист
Кабардино-Балкария Оксана Васильченко
В Кабардино-Балкарии 17 сентября с горы Эльбрус сорвался турист
Это произошло в 8:50. Спасателям сообщили, что на высоте 5,1 тыс. метров с южного склона Эльбруса сорвался участник восхождения. Он входил в зарегистрированную группу, состоящую из 17 человек.
На место происшествия выехали пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда на двух машинах.
Информация о происшествии уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Кабапрдино-Балкария.
Как сообщали Юга.ру, 13 августа спасатели эвакуировали с Эльбруса травмированного альпиниста, сорвавшегося во время восхождения.
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