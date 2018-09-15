В двух районах Дагестана отменили режим КТО

В двух районах Дагестана 15 сентября сняли режим контртеррористической операции

Об этом сообщил представитель оперативного штаба Дагестана. По его словам, режим КТО в Буйнакском и Карабудахкентском районах сняли в 13:00, сообщает RT .

Как писали Юга.ру, в Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана 15 сентября в 5:00 ввели режим контртеррористической операции (КТО). В этот день в районе дагестанского селения Талги убили троих боевиков.