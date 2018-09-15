На Ставрополье при столкновении автозака и легковушки погиб мужчина

Ставропольский край

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В ставропольском Зеленокумске 15 сентября произошла авария с участием автозака

Водитель автомобиля ВАЗ на одном из перекрестков города не уступил дорогу служебной машине, которая ехала с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. В результате произошло столкновение.

В ДТП погиб водитель легкового автомобиля. В автозаке никто не пострадал. Подозреваемых, которые находились в этой машине, доставили в изолятор временного содержания.

По факту аварии проводят проверку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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