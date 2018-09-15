В Дагестане во время контртеррористической операции убили троих боевиков
В районе дагестанского селения Талги 15 сентября убили троих боевиков
Во время контртеррористической операции в горно-лесистой местности правоохранители нашли группу боевиков. Террористам предложили сдаться властям, однако они открыли огонь из автоматического оружия. Спецназ ФСБ России сообщил, что всех троих боевиков убили.
Погибших и пострадавших среди личного состава сил правопорядка и гражданского населения нет. На месте обнаружили оружие и боеприпасы, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Как писали Юга.ру, в Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана 15 сентября ввели режим контртеррористической операции (КТО).
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