В Дагестане во время контртеррористической операции убили троих боевиков

Дагестан

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В районе дагестанского селения Талги 15 сентября убили троих боевиков

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Во время контртеррористической операции в горно-лесистой местности правоохранители нашли группу боевиков. Террористам предложили сдаться властям, однако они открыли огонь из автоматического оружия. Спецназ ФСБ России сообщил, что всех троих боевиков убили.

Погибших и пострадавших среди личного состава сил правопорядка и гражданского населения нет. На месте обнаружили оружие и боеприпасы, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Как писали Юга.ру, в Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана 15 сентября ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Антитеррор
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