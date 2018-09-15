В Дагестане во время контртеррористической операции убили троих боевиков

В районе дагестанского селения Талги 15 сентября убили троих боевиков

Во время контртеррористической операции в горно-лесистой местности правоохранители нашли группу боевиков. Террористам предложили сдаться властям, однако они открыли огонь из автоматического оружия. Спецназ ФСБ России сообщил, что всех троих боевиков убили.

Погибших и пострадавших среди личного состава сил правопорядка и гражданского населения нет. На месте обнаружили оружие и боеприпасы, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).