В двух районах Дагестана ввели режим КТО

В Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО)

Такие меры приняли в связи с тем, что правоохранители ищут членов бандформирования. «Режим КТО действует с 5:00 15 сентября», — цитирует «Интерфакс-Юг» представителя оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Республике Дагестан.