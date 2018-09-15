В двух районах Дагестана ввели режим КТО

Дагестан

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В Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО)

Такие меры приняли в связи с тем, что правоохранители ищут членов бандформирования.

«Режим КТО действует с 5:00 15 сентября», — цитирует «Интерфакс-Юг» представителя оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Республике Дагестан.

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане 14 сентября убили боевика, который открыл стрельбу по полицейским.

Антитеррор
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