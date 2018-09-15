В двух районах Дагестана ввели режим КТО
Дагестан Оксана Васильченко
В Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО)
Такие меры приняли в связи с тем, что правоохранители ищут членов бандформирования.
«Режим КТО действует с 5:00 15 сентября», — цитирует «Интерфакс-Юг» представителя оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Республике Дагестан.
Как сообщали Юга.ру, в Дагестане 14 сентября убили боевика, который открыл стрельбу по полицейским.
Смолов в форме «Локомотива» — пока главный успех «Краснодара»
Спортивный обозреватель Алексей Андронов констатирует: «Краснодар» совсем не зря расстался с Федором Смоловым
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.