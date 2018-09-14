В Адыгее будут судить заведующего трех автозаправок, который присвоил выручку в миллион рублей

В Адыгее завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Краснодарского края, который присвоил около 1 млн рублей выручки ряда АЗС

Следствие установило, что с февраля по март заведующий трех автомобильных заправок в Красногвардейском и Теучежском районах Адыгеи занимался инкассацией выручки АЗС. Имея доступ к деньгам, он присвоил и потратил по своему усмотрению около 1 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до десяти лет колонии, сообщили 14 сентября в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.