В Адыгее будут судить заведующего трех автозаправок, который присвоил выручку в миллион рублей

Адыгея, Краснодарский край

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В Адыгее завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Краснодарского края, который присвоил около 1 млн рублей выручки ряда АЗС

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Следствие установило, что с февраля по март заведующий трех автомобильных заправок в Красногвардейском и Теучежском районах Адыгеи занимался инкассацией выручки АЗС. Имея доступ к деньгам, он присвоил и потратил по своему усмотрению около 1 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до десяти лет колонии, сообщили 14 сентября в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

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