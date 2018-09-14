В Адыгее газовики бесплатно установят счетчики малоимущим абонентам

В Адыгее до конца года малоимущим абонентам планируют бесплатно установить около 3 тыс. счетчиков

АО «Газпром газораспределение Майкоп» объявило о начале акции, по которой абоненты смогут не оплачивать установку приборов учета газа. До конца года планируют установить около 3 тыс. счетчиков социально незащищенным абонентам, сообщили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Майкоп».

«Мы проанализировали абонентскую базу и поняли, что большинство потребителей без счетчиков относятся к социально незащищенным категориям населения. Это пенсионеры, инвалиды, малоимущие и многодетные семьи. Они не могут оплатить установку прибора учета и вынуждены платить по нормативу, а это всегда дороже. Работы по установке счетчика, в зависимости от дома, обычно обходятся в сумму от 6 до 12 тыс. рублей. "Газпром газораспределение Майкоп" готово полностью взять на себя эти расходы», — сказал гендиректор компании Тигран Папикянц.

По данным «Газпром газораспределение Майкоп», сейчас счетчики не установлены в 2,8 тыс. квартирах и домах из тех, где они обязательны. До конца года счетчики обязательно должны быть установлены во всех помещениях, где помимо плиты используют газовый отопительный прибор, и объем потребляемого газа превышает 2 куб. метра в час.

Счетчики малоимущим будут ставить с 17 сентября по 1 декабря. Принять участие в акции смогут абоненты, у которых ранее не был установлен прибор учета газа.

«Абоненту достаточно оставить заявку на установку счетчика по телефону контакт-центра. В течение недели специалисты установят счетчик и опломбируют его. Оплатить нужно только стоимость самого прибора учета газа с термокорректором. Это 5 тыс. рублей. Планируется, что все монтажные работы будут вести на улице и внутренняя отделка домов не пострадает. Все документы оформят во время монтажа и опломбировки прямо на месте», — добавили в пресс-службе компании.

В Адыгее насчитывают 160 тыс. потребителей газа. Из них 116 тыс. человек платят за газ по показаниям счетчика, около 45 тыс. — по нормативу. В частных домах установлено 88 тыс. счетчиков, в многоэтажках — 28 тыс. приборов.