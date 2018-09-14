В Адыгее план по благоустройству дворов выполнили на 60%

В Адыгее до конца 2018 года в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 24 дворовых и 15 общественных территорий

В настоящее время план выполнен почти на 60%. Уже благоустроены 14 дворовых территорий Адыгеи, из них 12 в Майкопе и 2 в Адыгейске.

Как сообщили в минстрое Адыгеи, в каждом муниципалитете утверждены дорожные карты реализации работ. Планируется, что все они будут завершены осенью, большая часть — в октябре, ко Дню республики Адыгея.

«Сегодня мы можем уверенно говорить о том, что все запланированные на 2018 год работы по благоустройству территорий республики будут завершены до конца текущего года», — подытожил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В проекте участвуют четыре муниципальных образования: города Майкоп и Адыгейск, поселки Энем и Яблоновский. Однако в течение года по госпрограмме Адыгеи работы по благоустройству проведут во всех муниципалитетах.

На эти цели выделят 245,8 млн рублей, из них 91,5 млн рублей — федеральные средства, более 140,1 млн — республиканские, более 14,1 млн — средства местных бюджетов. Помимо программных денег, эта сумма включает дополнительные средства, предусмотренные в бюджете Адыгеи на благоустройство общественных территорий: для Майкопа — 80 млн рублей, для Адыгейска и всех семи районов республики — по 5 млн рублей.