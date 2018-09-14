В Махачкале поезд насмерть сбил женщину

Дагестан

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В Махачкале 13 сентября женщина получила смертельные травмы, попав под скоростной поезд

Трагедия случилась на ж/д переходе под мостом на пересечении проспектов Гамидова и Гамзатова.

Очевидец рассказал, что 35-летняя женщина переходила пути, увидела состав и отошла в сторону, но не рассчитала расстояние. В итоге поезд потянул ее за собой и отбросил на столб. Женщина скончалась от переломов, сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы.

Как сообщали Юга.ру, 29 августа в Махачкале на этом же участке поезд насмерть сбил женщину.

Железная дорога Махачкала Поезда смерть
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