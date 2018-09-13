На Ставрополье осудили полицейских, агрессивно отреагировавших на обращение блогера

Двое сотрудников ППС из Пятигорска осуждены за применение силы к местному блогеру

Инцидент произошел в марте 2016 года. 22-летний блогер Марсель Дандамаев на улице у своего дома предложил полицейским принять меры в отношении водителей, нарушавших, по его мнению, правила дорожного движения. В ответ стражи порядка, применив силу, отобрали у него планшет, на который он снимал разговор, и удалили видео. После, как говорилось в материалах СКР, «они необоснованно составили в отношении потерпевшего протокол об административном правонарушении — мелком хулиганстве, внеся в него ложные сведения о противоправном поведении потерпевшего».

Пятигорский городской суд установил, что обвиняемые совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий. Свою вину они признали и раскаялись в содеянном.

Один из полицейских признан виновным по ч. 3 ст. 286 (Превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 (Служебный подлог) УК РФ, его приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком три года. Второй — по ч. 3 ст. 286 УК РФ, ему назначили три года лишения свободы с испытательным сроком на 2,5 года. Кроме того, оба лишены права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком до двух лет.

По словам Дандамаева, до вынесения приговора полицейские продолжали работать в ОВД, передает «Интерфакс».