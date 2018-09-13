Полиция поймала двух парней, подозреваемых в разбойном нападении на АЗС в Адыгее

На Кубани задержали и арестовали двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на кассира автозаправочной станции в Теучежском районе Адыгеи

Как сообщали Юга.ру, в конце мая 2018 года двое неизвестных подъехали на мотоцикле к заправке. Один из них, не снимая шлема, зашел в помещение и, угрожая пистолетом, забрал из кассы почти 8 тыс. рублей. После этого преступник скрылся вместе со своим подельником.

Оперативники Адыгеи совместно с правоохранителями Краснодарского края установили личности предполагаемых преступников. Ими оказались 28-летние жители Краснодарского края. Подозреваемых задержали и арестовали.

По данным сотрудников полиции Краснодара, на счету фигурантов оказалось несколько аналогичных разбойных нападений. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела.

Оперативные и следственные мероприятия продолжаются, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.