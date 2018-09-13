На Дону в доме местного жителя нашли более 2 тыс. литров контрафактного алкоголя

Ростовская область

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Жителя Мясниковского района Ростовской области заподозрили в незаконном изготовлении и сбыте алкоголя

По версии следствия, местный житель у себя дома изготавливал, хранил и продавал покупателям алкоголь под видом водки.

Во время обыска следователи и полицейские нашли 200 литров готового алкоголя и еще более 2 тыс. литров спиртосодержащей продукции.

Согласно заключению эксперта, изъятый алкоголь оказался не водкой, а спиртосодержащей жидкостью, которая не соответствует требованиям безопасности. Также продукция содержит токсичный метиловый спирт в концентрациях, превышающих допустимую норму.

Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Незаконный оборот продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Проводятся следственные действия, устанавливаются иные лица, причастные к преступлению, сообщает 13 сентября пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Алкоголь Контрафакт Следственный комитет
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