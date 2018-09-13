На Ставрополье заключенного выпустили из тюрьмы вместо перевода в колонию-поселение. Просто перепутали документы
В Кочубеевском районе возбудили уголовное дело о халатности сотрудников УФСИН, по ошибке выпустивших заключенного
По данным следствия, в августе суд удовлетворил ходатайство одного из заключенных в ФКУ ИК-2 УФСИН о переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение. Он отбывал наказание за кражу.
При оформлении документов сотрудники включили осужденного в список лиц, которым заменили меру наказания на исправительные работы. В результате заключенному выдали документы об освобождении и отпустили. Через несколько дней его задержали и вернули в колонию.
В отношении сотрудников исправительного учреждения завели уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности).
Следователи допросили сотрудников колонии, изъяли документы. Устанавливают граждан, которые причастны к происшествию. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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