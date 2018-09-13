В Кабардино-Балкарии фигурантки дела о взятках на ЕГЭ получили 8 и 8,5 лет колонии
В Кабардино-Балкарии суд вынес приговор двум фигуранткам дела о взятках при прохождении ЕГЭ
Старший помощник прокурора Нальчика Фатима Крымшокалова сообщила, что бывшая руководитель центра ЕГЭ получила 8,5 лет лишения свободы. Экс-сотрудницу министерства образования и науки республики приговорили к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.
Приговор в силу еще не вступил. Осужденные его уже обжаловали.
Крымшокалова рассказала, что ранее вынесли приговор бывшему бухгалтеру республиканского центра ЕГЭ. Она получила один год и четыре месяца ограничения свободы. Однако она освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
По словам старшего помощника прокурора, в 2015 году городской суд Нальчика завхоз центра ЕГЭ получил 6,5 лет условного лишения свободы, сообщает «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, в июне 2013 года в Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ и МВД выявили мошенническую схему подделывания результатов Единого госэкзамена. Она позволяла злоумышленникам вносить изменения в оригиналы контрольно-измерительных материалов и завышать баллы по результатам экзаменов. Эти услуги обходились родителям выпускников до 120 тыс. рублей за один экзамен.
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