В Кабардино-Балкарии фигурантки дела о взятках на ЕГЭ получили 8 и 8,5 лет колонии

Кабардино-Балкария

Распечатать

В Кабардино-Балкарии суд вынес приговор двум фигуранткам дела о взятках при прохождении ЕГЭ

Старший помощник прокурора Нальчика Фатима Крымшокалова сообщила, что бывшая руководитель центра ЕГЭ получила 8,5 лет лишения свободы. Экс-сотрудницу министерства образования и науки республики приговорили к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Приговор в силу еще не вступил. Осужденные его уже обжаловали.

Крымшокалова рассказала, что ранее вынесли приговор бывшему бухгалтеру республиканского центра ЕГЭ. Она получила один год и четыре месяца ограничения свободы. Однако она освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

По словам старшего помощника прокурора, в 2015 году городской суд Нальчика завхоз центра ЕГЭ получил 6,5 лет условного лишения свободы, сообщает «Интерфакс».

Как писали Юга.ру, в июне 2013 года в Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ и МВД выявили мошенническую схему подделывания результатов Единого госэкзамена. Она позволяла злоумышленникам вносить изменения в оригиналы контрольно-измерительных материалов и завышать баллы по результатам экзаменов. Эти услуги обходились родителям выпускников до 120 тыс. рублей за один экзамен.

Взятка ЕГЭ Суд
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Кубань, Крым и Ростовская область реализуют проект «Золотое кольцо Боспорского царства»
Открытие мультимедийного парка «Россия — моя история» в Краснодаре перенесли на октябрь
Российские баскетболисты на последних секундах уступили Чехии в матче отборочного турнира КМ-2019
На Ставрополье осудили полицейских, агрессивно отреагировавших на обращение блогера
В Краснодаре доцента вуза задержали за вымогательство взятки
В Севастополе замкомандира роты ДПС избил подчиненного за неудачную парковку

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале