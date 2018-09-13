В Кабардино-Балкарии фигурантки дела о взятках на ЕГЭ получили 8 и 8,5 лет колонии

В Кабардино-Балкарии суд вынес приговор двум фигуранткам дела о взятках при прохождении ЕГЭ

Старший помощник прокурора Нальчика Фатима Крымшокалова сообщила, что бывшая руководитель центра ЕГЭ получила 8,5 лет лишения свободы. Экс-сотрудницу министерства образования и науки республики приговорили к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Приговор в силу еще не вступил. Осужденные его уже обжаловали.

Крымшокалова рассказала, что ранее вынесли приговор бывшему бухгалтеру республиканского центра ЕГЭ. Она получила один год и четыре месяца ограничения свободы. Однако она освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

По словам старшего помощника прокурора, в 2015 году городской суд Нальчика завхоз центра ЕГЭ получил 6,5 лет условного лишения свободы, сообщает «Интерфакс».