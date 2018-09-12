Экс-депутата Госдумы Бессонова заочно признали виновным в избиении полицейских в Ростове

Ростовская область

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Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор бывшему депутату Госдумы РФ Владимиру Бессонову, которого обвиняли в избиении двух сотрудников правоохранительных органов

По версии суда и следствия, Бессонов на митинге в 2011 году в Ростове-на-Дону избил двух полицейских и разорвал на них форму. 

Как сообщали Юга.ру, в 2011 году в следственные органы обратились полицейские Ростова-на-Дону и попросили дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Бессонова, который их избил. Потерпевшими по делу признали двух сотрудников полиции.

В отношении депутата возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). 

В августе гособвинитель попросил суд назначить Бессонову наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Сторона защиты настаивала на прекращении дела и оправдательном приговоре. 

Рассмотрение дела несколько раз откладывали из-за неявки Бессонова. Он был объявлен в федеральный розыск. 

Кировский районный суд Ростова-на-Дону 12 сентября заочно признал Бессонова виновным и приговорил к трем годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СК РФ.

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