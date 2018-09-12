На Ставрополье дело о заказном убийстве бизнесмена расследовали 17 лет

В Ставропольском крае завершили начатое в 2001 году расследование уголовного дела об убийстве по найму бизнесмена

По данным следствия, в Ессентуках в 2001 году 42-летний мужчина из-за личной неприязни решил убить местного бизнесмена. Это преступление он предложил совершить двум своим знакомым. Мужчина предлагал за убийство 2 тыс. долларов. Его знакомые согласились. В ночь с 1 на 2 августа 2001 года бизнесмена расстреляли возле дома в его автомобиле. От ранений он скончался в больнице.

Заказчик убийства умер в 2010 году. В связи с этим уголовное дело в его отношении закрыли.

В отношении двух исполнителей преступления дело расследовали по п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом), сообщает 12 сентября пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В 2018 году фигурантов вычислили с помощью современной техники и ДНК-экспертизы. Одого из них отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Уголовное дело в отношении второго исполнителя убийства направили в суд, сообщается в твиттере Следственного комитета России.