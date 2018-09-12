На дне Марианской впадины хотят установить российский флаг

Представители Фонда перспективных исследований (ФПИ) рассказали о планах установить флаг России на дне Марианской впадины

Флаг установят во время исследования самой глубокой точки океана. Специалисты планируют, что экспедиция начнется весной 2019 года, а погружение на дно Марианской впадины — осенью.

На глубину более 12 тыс. метров опустят подводный аппарат «Витязь» и донную станцию. С их помощью специалисты проведут картографирование дна, классификацию найденных объектов, сделают фотографии и соберут пробы. Об этом 12 сентября рассказал РИА «Новости» руководитель проектной группы ФПИ Виктор Литвиненко.

По его словам, проект по изучению океана является исключительно российским, зарубежные организации к участию не привлекали.