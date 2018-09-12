В Адыгее запустили газопровод в горной станице Абадзехской

В Майкопском районе Адыгеи в сентябре начнется газификация горной станицы Абадзехской

В этом году было завершено строительство газопровода протяженностью около 45 км, которое велось с 2014 года в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». На эти цели направили почти 80 млн рублей. Торжественный ввод в эксплуатацию газопровода состоялся 11 сентября.

Благодаря новому объекту, газом будет обеспечена вся станица, включая социальные объекты и жилые дома. Около 100 семей уже получили технические условия для подготовки проектно-сметной документации подключения газа к своим домам.

«Мы завершили строительство важного объекта — газопровода, который поможет решить множество проблем большой станицы. Газ должен прийти в каждый дом. Мы постараемся решить все вопросы, касающиеся снижения стоимости при газификации домов. Особое внимание и поддержка будут оказаны малоимущим и льготным категориям граждан», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Отдельные поручения касались газификации фельдшерско-акушерского пункта и средней школы станицы. В беседе с местными жителями глава Адыгеи пообещал, что власти к следующему учебному году обеспечат образовательное учреждение природным газом.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что газоснабжение горной части республики — это важный проект, который приносит не только тепло и уют в дома, но и делает горный туристский кластер республики более привлекательным для инвесторов, помогает бизнесу развиваться.

Всего по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в Майкопском районе ввели более 89 км газопроводных сетей низкого давления. Уровень газификации природным газом на 1 января 2018 года по Адыгее составляет 86,18%, в том числе в сельской местности — 74,52%, в городской — 97,73%.