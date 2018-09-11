Против экс-президента Армении Кочаряна возбудили новое дело — об отмывании денег

Бывший президент Армении Роберт Кочарян стал фигурантом уголовного дела о финансовых махинациях и отмывании денег

Об этом на пресс-конференции сообщил директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян. По его словам, речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов.

«Мы опубликуем факты и скажем, у кого какое состояние. Опубликуем, как была приобретена гостиница "Конгресс" в Ереване за взятку в $6 млн. Есть схема, по которой семья Кочаряна стала собственником этой гостиницы», — цитирует Ванецяна «Интерфакс».

Кроме того, по словам директора СНБ, также в финансовых махинациях заподозрен брат другого экс-президента Армении Сержа Саргсяна — Александр Саргсян. Информация об этом будет обнародована в ближайшее время.

Как сообщали Юга.ру, в июле Кочаряну, занимавшему пост президента Армении в 1998–2008 годах, было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя республики в 2008 году из-за разгона протестных акций в 2008 году. Дело в отношении него началось с приходом к власти нынешнего премьера республики Никола Пашиняна, который был организатором тех протестов. В середине августа его освободили из-под ареста, а в начале сентября избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По этому делу проходят также экс-министр обороны республики Микаел Арутюнян и действующий генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров, который раньше руководил ереванским гарнизоном.