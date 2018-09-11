Госдума увеличит штрафы за нарушения в самолетах и поездах в 10-25 раз

Госдума РФ 11 сентября приняла в первом чтении законопроект об ужесточении административной ответственности за нарушения в поездах, самолетах и других видах транспорта

За мелкие нарушения на поезде, самолете или лайнере общего пользования предлагают ввести штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или арест до 15 суток. Сейчас закон предусматривает штраф от 500 до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток.

Госдума предлагает увеличить в десять раз наказание за использование теле-, радио- и видеозаписи на борту самолетов. Теперь такое нарушение обойдется не в 100 рублей, а в 1 тыс. рублей.

За неисполнение обязательных нормативов хотят повысить штраф с 2-5 тыс. рублей до 20-40 тыс. рублей. Также предусмотрен административный арест, его сроки не изменились.