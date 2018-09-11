В Таганроге юристы попытались завладеть квартирой ветерана, полиция проводит проверку

В Таганроге полиция начала проверку данных о попытке завладеть квартирой и сбережениями ветерана Великой Отечественной войны

Ранее по телевидению показали пенсионерку Марфу Иванову, которая считает, что юристы пытались оставить ее без квартир и сбережений. Якобы женщина при странных обстоятельствах подписала завещание на квартиру, оставив ее адвокату. Также она подписала доверенность на банковские операции, после чего у ветерана исчезли 900 тыс. рублей. Сделка была заверена нотариусом.

Глава МВД России Владимир Колокольцев взял под личный контроль это дело.

«Министром дано поручение руководству ГУ МВД России по Ростовской области досконально разобраться в ситуации, проверить поступившие сигналы о возможно имевших место попытках неправомерного завладения принадлежащей Марфе Ивановой недвижимости, и дать в пределах компетенции правовую оценку действиям всех причастных лиц», — сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.