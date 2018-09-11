В Дагестане по подозрению в убийстве пропавшей шестилетней девочки задержали ее мать

Дагестан

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В Дагестане 9 сентября нашли тело пропавшей шестилетней девочки, по подозрению в убийстве задержали ее мать

Следователи продолжают расследовать уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). По подозрению в совершении преступления задержана мама ребенка. В суд направили ходатайство о заключении женщины под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан.

Расследование дела продолжается.

Как сообщали Юга.ру, 6 сентября шестилетняя Айзанат Акбулатова вышла из дома в селе Чонтаул и не вернулась. Тело ребенка нашли 9 сентября на берегу реки. Следов насильственной смерти не было.

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