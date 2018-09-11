В Буденновске спустя год задержали студента медколледжа, который облил школьниц кислотой

Ставропольский край

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СК Ставрополья 11 сентября сообщил, что в Буденновске арестовали молодого человека, который выплеснул кислоту на трех несовершеннолетних девушек

По данным следствия, 20 июня 2017 года неизвестный выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней школьницы. Через три дня он облил кислотой еще двух девушек 15 и 16 лет, которых встретил на улице. Пострадавшие получили ожоги различной степени. 

По подозрению в совершении преступления задержали 19-летнего студента медицинского колледжа. Его ДНК совпали с образцами, найденными на банке с кислотой, которую обнаружили на месте преступления.

В отношении студента возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и по п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Во время допроса парень не отрицал причастность к преступлению, подробно рассказал детали нападения на девушек. Он пояснил, что выплеснул кислоту, чтобы выместить накопившуюся злобу и агрессию. В отношении подозреваемого проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Парня заключили под стражу, расследование дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Следственный комитет Школьники
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