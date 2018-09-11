В Дагестане при взрыве газа в частном доме пострадал один человек
Дагестан Оксана Васильченко
В Махачкале 10 сентября в частном жилом доме произошел хлопок газа
Это случилось в 20:00 на улице Титова. В доме произошел хлопок бытового газа. Пожара не было.
В результате пострадал один человек. Его доставили в ожоговый центр Махачкалы. Дом частично поврежден. В нем выбиты стекла и оконное перекрытие.
На месте происшествия работали четыре спасателя и одна машина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
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