На Ставрополье при столкновении легковушки и «Газели» погиб один человек и пострадали трое
В Предгорном районе Ставропольского края 11 сентября произошла авария с участием грузовой «Газели» и легкового автомобиля
На трассе Пятигорск — Георгиевск 32-летний водитель Lada, житель Чечни, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». В результате аварии он скончался на месте. Водитель и два пассажира «Газели» получили травмы. Их доставили в больницу.
По данным ГИБДД, водителя легковушки за последние два года неоднократно привлекали к ответственности за нарушения ПДД. За несколько дней до смертельной аварии он получил штраф за выезд на встречную полосу.
У 34-летнего водителя легковушки, жителя Арзгирского района Ставрополья, взяли на анализ кровь. Установлено, что в момент ДТП он был трезв. За последние два года к ответственности за нарушение правил дорожного движения его не привлекали.
По факту аварии проводят проверку, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ставропольскому краю.
Интервью с ее директором Павлом Майоровым
Статьи ПартнерскийУгадай кубанскую знаменитость по покупкам
Тест, который покажет, следите ли вы за жизнью кубанских медиаперсон
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.