На Ставрополье при столкновении легковушки и «Газели» погиб один человек и пострадали трое

Ставропольский край

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В Предгорном районе Ставропольского края 11 сентября произошла авария с участием грузовой «Газели» и легкового автомобиля

На трассе Пятигорск — Георгиевск 32-летний водитель Lada, житель Чечни, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». В результате аварии он скончался на месте. Водитель и два пассажира «Газели» получили травмы. Их доставили в больницу.

По данным ГИБДД, водителя легковушки за последние два года неоднократно привлекали к ответственности за нарушения ПДД. За несколько дней до смертельной аварии он получил штраф за выезд на встречную полосу.

У 34-летнего водителя легковушки, жителя Арзгирского района Ставрополья, взяли на анализ кровь. Установлено, что в момент ДТП он был трезв. За последние два года к ответственности за нарушение правил дорожного движения его не привлекали.

По факту аварии проводят проверку, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

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На Ставрополье при столкновении легковушки и «Газели» погиб один человек и пострадали трое
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