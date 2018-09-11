В школах Майкопа ввели единое меню с учетом вкусовых предпочтений учеников

В Майкопе скорректировали меню в школьных столовых с учетом пожеланий учащихся и их родителей

Также во всех школах введено единое десятидневное меню, в которое входят обязательные завтраки, а также обеды — по желанию родителей.

«При формировании рациона школьников использовали опыт летней оздоровительной кампании столицы Адыгеи и строго выполняли рекомендации Роспотребнадзора. В результате питание школьников будет не только вкусным, но здоровым и сбалансированным», — сообщили в городском комитете Адыгеи по образованию.

Из 28 городских школ, которые относятся к муниципальной системе образования, 13 имеют собственные столовые и пищеблоки, где готовят еду для учеников. В остальные 16 привозят готовые блюда.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, бесплатно питаются 70% школьников — более 12 тыс. детей. В их числе учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Средства на организацию бесплатного питания выделяют из муниципального бюджета. В этом году сумма составила порядка 33 млн рублей.