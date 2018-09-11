В школах Майкопа ввели единое меню с учетом вкусовых предпочтений учеников

Адыгея

Распечатать

В Майкопе скорректировали меню в школьных столовых с учетом пожеланий учащихся и их родителей

Также во всех школах введено единое десятидневное меню, в которое входят обязательные завтраки, а также обеды — по желанию родителей.

«При формировании рациона школьников использовали опыт летней оздоровительной кампании столицы Адыгеи и строго выполняли рекомендации Роспотребнадзора. В результате питание школьников будет не только вкусным, но здоровым и сбалансированным», — сообщили в городском комитете Адыгеи по образованию.

Из 28 городских школ, которые относятся к муниципальной системе образования, 13 имеют собственные столовые и пищеблоки, где готовят еду для учеников. В остальные 16 привозят готовые блюда.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, бесплатно питаются 70% школьников — более 12 тыс. детей. В их числе учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Средства на организацию бесплатного питания выделяют из муниципального бюджета. В этом году сумма составила порядка 33 млн рублей.

Еда Здравоохранение Продукты питания Школа Школьники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Госдума увеличит штрафы за нарушения в самолетах и поездах в 10-25 раз
В Адыгее построили фруктохранилище за 400 млн рублей
Правительство предложило запретить военным размещать в интернете личную информацию
В Новороссийске запустили два новых автобусных маршрута
В Таганроге юристы попытались завладеть квартирой ветерана, полиция проводит проверку
Тимати ответил Нурмагомедову: Если говорить о религии, не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале