Сайт отзывов о врачах и клиниках «ПроДокторов» собрал более 1 млн откликов

Федеральный сайт отзывов о врачах и клиниках «ПроДокторов» в сентябре собрал рекордное количество откликов пациентов на своем ресурсе и стал самым крупным в России

Сегодня на сайте «ПроДокторов», который предоставляет данные о медицинских учреждениях и специалистах во всех субъектах РФ, представлены более 37 тыс. клиник и более 500 тыс. врачей со всей страны, что составляет примерно 75% всего врачебного состава России. По данным Росстата на 2016 год, в стране численность врачей составила 680 тыс. 900 человек.

Ежемесячно сайт «ПроДокторов» посещают 5,2 млн человек. В сентябре 2018 года количество мнений пациентов превысило 1 млн, при этом все отзывы прошли проверку на подлинность. Почти 82% отзывов носят позитивный характер, более 16,5% — отрицательный, чуть более 1,5% — нейтральный.

Самыми популярными медицинскими направлениями на сайте «ПроДокторов» являются гинекология (20% отзывов), стоматология (7%) и педиатрия (5,5%). Врач, получивший самое большое количество откликов на сайте, стала акушер-гинеколог из Ростова-на-Дону, собрвшая 269 рекомендаций.

Более 75% посетителей сайта — женщины, в возрастных категориях посетителей лидируют люди в возрасте 25-34 года — более 42%, далее идут посетители сайта в возрасте 35-44 года — более 22%, третий по активности возрастной группой являются пациенты в возрасте 45-54 года — более 12%.

«Вот уже восьмой год мы следуем своему главному принципу — бережное отношение к отзывам пациентам. Доказательством успешности выбранного пути для нас служат высокие темпы роста аудитории, за год мы проверили и опубликовали более 400 тыс. откликов», — отметил сооснователь портала «ПроДокторов», директор ООО «МедРейтинг» Сергей Федосов.

По результатам исследования ООО «Реноме», проведенного в сентябре 2018 года, сайт «ПроДокторов» занял лидирующие позиции по всем четырем критериям сравнения, со схожими проектами в России. «ПроДокторов» стал лидером по количеству отзывов и посещений в месяц, а также по количеству врачей и медучреждений, разместивших информацию на портале.