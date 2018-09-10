В Невинномысске поезд сбил парня в наушниках

В Невинномысске Ставропольского края 9 сентября поезд сбил молодого человека, переходившего пути в наушниках

По версии следствия, примерно в 17:31 на станции «Невинномысская» поезд №49 сообщением Кисловодск — Санкт-Петербург сбил 25-летнего парня, который переходил пути в наушниках. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавшего доставили в больницу с множественными повреждениями.

Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.