В Невинномысске поезд сбил парня в наушниках
В Невинномысске Ставропольского края 9 сентября поезд сбил молодого человека, переходившего пути в наушниках
По версии следствия, примерно в 17:31 на станции «Невинномысская» поезд №49 сообщением Кисловодск — Санкт-Петербург сбил 25-летнего парня, который переходил пути в наушниках. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавшего доставили в больницу с множественными повреждениями.
Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.
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