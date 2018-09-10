ФСБ сообщила о задержании дагестанца — члена ИГИЛ, который планировал убийство по заданию СБУ

Федеральная служба безопасности России сообщила, что в Смоленской области задержала члена запрещенной террористической организации «Исламское государство», который по заданию СБУ планировал убийство

Задержанный Меджид Магомедов является 30-летним гражданином РФ, уроженцем Дагестана. ФСБ заявила, что он по заданию Службы безопасности Украины и руководителей «Правого сектора» (объединение, признанное экстремистским и запрещено в России) планировал убийство одного из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной Республики.

По данным силового ведомства, Магомедов прибыл на Украину в этом году. Вместе с боевиками ИГИЛ он решал вопросы по ресурсному обеспечению Северокавказского бандподполья. Они познакомили его с представителям СБУ и «Правого сектора». Магомедов получил задание, которое предполагало убийство командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, проживающего в Смоленской области, сообщает RT со ссылкой на сообщение ФСБ.

В отношении Магомедова возбудили уголовное дело. У него изъяли самодельное взрывное устройство и пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы, а также боеприпасы к нему.