УРАЛСИБ снизил ставку по рефинансированию потребительских кредитов до 11,4%

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Банк УРАЛСИБ в сентябре снизил процентную ставку по программам потребительского кредитования для рефинансирования до 11,4% годовых в рублях

Эту ставку предложат клиентам, которые рефинансируют кредиты сторонних банков, при условии страхования жизни и здоровья.

В рамках программ рефинансирования, действующих в банке, у заемщика будет возможность объединить в один кредит любые виды займов: потребительские, ипотечные, автокредит и кредитные карты, а также дополнительно получить деньги на потребительские нужды.

Программы рефинансирования потребительских кредитов действуют для всех категорий клиентов. Минимальная сумма кредита составит 35 тыс. рублей, максимальная сумма — 3 млн рублей. Срок кредита — от 13 до 84 месяцев, рассказали в пресс-службе банка.

Подробную информацию по предложениям банка и требованиям к заемщикам можно узнать в ближайшем офисе компании, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте УРАЛСИБа.

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